Овация Брэда Питта россиянке обернулась угрозой внесения в базу «Миротворца»

Голливудский актер Брэд Питт может пополнить базу украинского сайта «Миротворец»* из-за, казалось бы, безобидного жеста на теннисном корте. Пользовательница соцсетей в шутку предложила применить к двукратному обладателю «Оскара» санкции после того, как он стоя аплодировал победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», пишет News.ru .

Скандал, которого никто не ждал, разгорелся вокруг финала Открытого чемпионата Франции. 63-летний Питт, наблюдавший за решающим матчем вместе с возлюбленной Инес де Рамон, попал в объективы камер в тот момент, когда 19-летняя россиянка Мирра Андреева сокрушала представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

Счет встречи — 6:3, 6:2 — не оставлял сомнений в превосходстве юной спортсменки. Андреева, к слову, стала самой молодой чемпионкой турнира за последние три десятилетия. Эмоции после финального мяча захлестнули ее: девушка упала на колени и тут же поблагодарила зрителей.

Питт, в свою очередь, не скрывал восхищения игрой. Он поднялся с места и долго аплодировал россиянке, что и вызвало гневную реакцию в сети. Пользовательница соцсетей написала, что актера стоило бы внести в базу «Миротворца»* — украинского сайта, известного публикацией персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности. Журналистский стиль позволяет назвать эту инициативу скорее саркастичным выпадом, чем реальным требованием, однако сам факт обсуждения говорит о многом.

Ирония ситуации в том, что Андреева не впервые получает поздравления от мировых звезд спорта и шоу-бизнеса. Ранее сербский теннисист Новак Джокович обратился к ней на русском языке, тепло поздравив с историческим достижением. Однако именно случай с Питтом приобрел неожиданный политический оттенок.

На момент публикации материала сам актер никак не комментировал возникший ажиотаж. В базу данных «Миротворца»* он официально внесен не был. Представители украинского ресурса также не высказывались относительно «предложения» пользовательницы, оставив его в статусе интернет-провокации.

Ранее сообщалось, что известный комик из России пополнил базу украинского сайта с нежелательными персонами.

*Запрещен по решению суда, признан экстремистским и заблокирован в России