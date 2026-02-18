Большой церковный праздник 19 февраля 2026: какой православный праздник сегодня, память святого и традиции дня

Сегодня, 19 февраля 2026 года, православная церковь вспоминает сразу нескольких святых первых веков христианства. Главные из них — апостолы от семидесяти Архипп и Филимон, а также мученица равноапостольная Апфия, по преданию, супруга Филимона. Они были учениками и ближайшими сподвижниками апостола Павла и приняли мученическую смерть за веру в годы гонений императора Нерона. В 2026 году этот день выпадает на четверг Масленичной недели, который в народе называют «Разгуляй» — начало широких гуляний. Также сегодня совершается отдание (то есть завершение) праздника Сретения Господня.

Какой церковный праздник сегодня, 19 февраля: православный календарь на день

19 февраля православная церковь чтит память святых апостолов от семидесяти Архиппа и Филимона, а также мученицу Апфию. Это день памяти святых, не имеющий статуса двунадесятого праздника, но важный для верующих как пример верности Христу до конца. Также сегодня совершается отдание праздника Сретения Господня — последний день, когда в храмах звучат песнопения этого великого двунадесятого праздника.

Кроме того, по церковному календарю в этот день могут вспоминаться и другие святые, но именно память апостолов Архиппа и Филимона является главной датой. Это день, когда верующие обращаются к первым векам христианства, вспоминая тех, кто своими руками созидал церковные общины и распространял веру.

Память апостолов Архиппа и Филимона: кто эти святые и почему их почитают

Имена этих святых хорошо знакомы каждому, кто читал Новый Завет. Апостол Филимон был богатым и знатным жителем города Колоссы во Фригии. Он одним из первых уверовал во Христа, и его дом стал настоящей «домашней церковью» — местом, где собирались для молитвы первые христиане. Апостол Павел лично обратил его в христианство и в своем Послании к Филимону называет его «возлюбленным сподвижником».

Апостол Архипп, по преданию, был сыном Филимона и Апфии. Он также принял крещение от апостола Павла и впоследствии стал епископом города Колоссы. В своем Послании к Колоссянам Павел наставляет его: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Это показывает, что на Архиппа была возложена особая ответственность за духовную жизнь целой общины.

Мученица Апфия, супруга Филимона, явила собой пример не только супружеской верности, но и верности Христу. Она разделила со своим мужем и сыном все тяготы исповедничества.

История их мученической кончины связана с языческим праздником в честь богини Артемиды. Когда жители Колосс совершали языческое шествие, они ворвались в дом, где христиане совершали богослужение. Схватив Филимона, Архиппа и Апфию, язычники подвергли их жестоким истязаниям, а затем казнили. Апостол Архипп погиб от ножей, а Филимона и Апфию закопали живьем в землю по пояс и забросали камнями. Так они приняли мученический венец, не отрекшись от веры.

Церковный праздник 19 февраля: духовный смысл и значение дня

Духовный смысл этого дня многогранен. Прежде всего, это пример абсолютной верности Богу, не сломленной ни угрозами, ни пытками. Святая Апфия показывает, что подвиг веры доступен не только сильным мужчинам, но и женщинам, хранящим домашний очаг как малую церковь.

Филимон и Апфия являют собой образец христианского супружества, где муж и жена вместе идут ко спасению. Их дом стал местом, где собирались верующие, — это прообраз того, что каждая христианская семья призвана быть островком любви и веры.

Апостол Архипп учит нас ответственности за порученное дело, важности служения и пастырской заботы о ближних. Все вместе они напоминают, что вера требует мужества, а следование за Христом не всегда означает спокойную жизнь, но всегда — вечную награду.

Что можно делать 19 февраля по православной традиции

Этот день располагает к тихой, вдумчивой духовной работе. Верующим рекомендуется:

Помолиться святым мученикам, попросив у них укрепления в вере и семейном мире.

Прочитать Послание апостола Павла к Филимону — оно совсем небольшое, но наполнено глубокой любовью и мудростью.

По возможности посетить храм и принять участие в богослужении.

Совершить добрые дела: помочь нуждающимся, навестить больных или просто проявить внимание к близким.

Примириться с теми, с кем были в ссоре, ведь Масленица — время восстанавливать отношения перед Великим постом.

Что нельзя делать 19 февраля: церковные рекомендации без суеверий

Важно понимать, что церковь не устанавливает магических запретов вроде «нельзя стричься» или «нельзя давать деньги в долг». Такие представления — пережитки язычества. Духовный смысл запретов иной:

Нельзя заменять духовную жизнь суевериями и приметами. День святого — не повод для гаданий, а время для молитвы.

Следует избегать конфликтов, ссор и осуждения окружающих. Память мучеников, пострадавших за правду, располагает к тому, чтобы и нам быть справедливыми и милосердными.

Неуместно проводить день в пустых развлечениях, забывая о тех, кто нуждается в помощи.

Важно не превращать праздник в повод для злоупотреблений, даже в Масленицу стоит соблюдать меру.

Кому молятся 19 февраля и о чем просят святых

Апостолам Архиппу и Филимону, а также мученице Апфии молятся в самых разных жизненных ситуациях:

Об укреплении веры и даровании мужества в трудных обстоятельствах.

О помощи в семейных делах, сохранении мира и любви между супругами.

О благополучии дома и защите жилища от всякого зла.

О помощи в служении — как церковном, так и любом другом, требующем ответственности.

О вразумлении в сложных жизненных решениях, особенно связанных с долгом и честью.

Именины 19 февраля: кто отмечает день ангела

В этот день по церковному календарю именины празднуют обладатели редких имен. Это Архипп, Филимон, а также Апфия (иногда в форме Апфалия). Мужские именины отмечают также те, кто носит имя Филипп.

День ангела — это возможность вспомнить о своем небесном покровителе, помолиться ему и постараться прожить этот день достойно христианского звания.

Ответы на частые вопросы

Можно ли работать 19 февраля?

Работа не запрещается церковью, если она не мешает молитве и посещению храма. Этот день не является великим праздником, поэтому обычные бытовые и рабочие дела допустимы.

Можно ли стирать и убираться?

Хозяйственные хлопоты не являются грехом, если они не заменяют собой духовную жизнь. В Масленицу, когда готовятся к посту, наведение порядка в доме даже приветствуется.

Можно ли начинать новые дела?

День памяти святых — хороший повод начать доброе дело. Главное — положить в его основание молитву и упование на помощь Божию.

Можно ли жениться?

В православной традиции браковенчание в дни памяти святых не запрещено, если на это нет особых церковных ограничений (например, накануне постов). Но конкретный день лучше согласовать со священником

Церковный календарь февраля: какие православные праздники идут рядом

Февраль богат на памятные даты. Совсем недавно, 15 февраля, церковь торжественно отмечала Сретение Господне. 17 февраля вспоминали преподобного Николая Студита. 18 февраля — день памяти мученицы Агафии. А уже завтра, 20 февраля, начнутся приготовления к Неделе о Страшном суде — последнему воскресенью перед Великим постом, которое в 2026 году выпадает на 23 февраля.

Таким образом, 19 февраля — это день, который соединяет в себе сразу несколько смыслов: память первых христианских мучеников, отдание великого праздника и приближение самого строгого времени церковного года.