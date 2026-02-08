Большой церковный праздник 9 февраля 2026 года: традиции и что нельзя православным

9 февраля 2026 года православная церковь торжественно отмечает один из великих праздников, посвященных памяти величайшего учителя и проповедника — Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста . Этот день, выпадающий в 2026 году на понедельник, посвящен не только историческому событию V века, но и духовному наследию святителя, чьи труды и подвиг служения остаются фундаментом церковной жизни.

Какой церковный праздник 9 февраля 2026 года по православному календарю

Православный календарь 9 февраля содержит память о Перенесении мощей святителя Иоанна Златоуста (из Коман в Константинополь), которое произошло в 438 году. Святитель Иоанн, один из трех Вселенских святителей и учителей Церкви наряду с Василием Великим и Григорием Богословом, был архиепископом Константинопольским. Его прозвище «Златоуст» (греч. Χρυσόστομος — «золотые уста») он получил за необыкновенное красноречие и глубину проповедей. Праздник знаменует собой историческую справедливость: торжественное возвращение честных останков святителя в столицу империи после лет гонений и изгнания, ставшее актом покаяния власти и восстановления церковного единства.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста: история праздника, значение и духовный смысл

Святитель Иоанн Златоуст скончался в 407 году в тяжелой ссылке в городе Команы, измученный болезнями и лишениями. Его последние слова — «Слава Богу за все!» — стали духовным завещанием христианам. Однако его наследие и народная любовь были так велики, что уже в 438 году император Феодосий II, сын лица, причастного к гонениям, публично покаялся и повелел с великими почестями перенести мощи святителя в Константинополь.

Торжественная встреча святых мощей народом и духовенством стала не просто церемонией, а символом победы истины над неправдой, торжества церковного слова над мирской силой. Духовный смысл праздника заключается в почитании святости, верности церковному учению даже до смерти и в идее покаяния, способного исправить историческую несправедливость.

Святитель Иоанн Златоуст: житие, подвиг служения и почему его почитают во всем православном мире

Иоанн, родившийся в Антиохии в середине IV века, получил блестящее светское образование, но избрал путь аскетической жизни и пастырского служения. Его проповеди, объяснявшие Священное Писание с невиданной ясностью и практической мудростью, собирали толпы людей и быстро записывались. Главным литургическим наследием святителя является Божественная литургия Иоанна Златоуста, которая совершается в православных храмах большую часть года.

Его бескомпромиссная позиция против социальной несправедливости, роскоши двора и духовной расслабленности паствы вызвала конфликт с императорским двором и частью клира, что привело к двум ссылкам. Несмотря на это, он почитается во всем мире как учитель покаяния и молитвы, защитник церковных канонов и непревзойденный толкователь Библии. Его труды остаются обязательным чтением для каждого богослова.

Церковный праздник сегодня: что можно делать православным 9 февраля

В день памяти святителя Иоанна Златоуста верующие традиционно стремятся:

Посетить богослужение , где звучат особые песнопения и читаются отрывки из творений святителя.

Помолиться святителю Иоанну , попросив у него помощи в понимании Слова Божия, дарования мудрости и красноречия.

Прочитать его поучения или толкование на Евангелие , что считается одним из лучших способов почтить память учителя.

Совершить дела милосердия , следуя его горячей проповеди о любви к ближнему.

Работать в этот день не возбраняется, поскольку праздник не относится к числу двунадесятых, но верующим рекомендуется посвятить часть времени духовному чтению и молитве.

Внутренний акцент дня — на стремлении к искренности слова, смирению перед испытаниями и духовной дисциплине.

Что нельзя делать 9 февраля по церковным традициям и православным канонам

Церковный устав не устанавливает на этот день специфических бытовых запретов. Однако духовная традиция предполагает, что в праздник великого учителя особенно неуместны:

Ссоры, осуждение, гнев и злословие , то есть все то, против чего так пламенно выступал сам Златоуст.

Праздность и пустые развлечения , которые отвлекают от размышлений о вечном.

Следование народным суевериям, не имеющим отношения к церковному учению (например, гадания или приметы, связанные с этой датой). Церковь призывает сосредоточиться на сути праздника — почитании святого и применении его учений в жизни.

Какие молитвы читают святителю Иоанну Златоусту и о чем его просят верующие

В храмах и дома верующие читают тропарь и кондак святителю, а также его собственную молитву ко Пресвятой Троице. К святителю Иоанну традиционно обращаются за помощью:

В учебе, преподавании и освоении наук , особенно гуманитарных.

О даровании дара слова и красноречия для проповедников, учителей, лекторов.

О вразумлении и духовной мудрости в сложных жизненных ситуациях.

Об укреплении веры и понимании Священного Писания.

Он считается небесным покровителем всех, чья деятельность связана со словом и просвещением.

Именины 9 февраля 2026 года: у кого день ангела по православному календарю

Основной именинник этого дня — Иоанн (Иван). День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В отличие от дня рождения, это праздник духовного рождения через крещение и небесного покровительства. Верующие, носящие имя Иоанн, в этот день особенно чтят своего святейшего покровителя, причащаются Святых Таин и стараются провести день благочестиво.

Церковный календарь на 9 февраля: есть ли пост и особенности богослужения

В 2026 году 9 февраля выпадает на понедельник. По монастырскому уставу понедельник является постным днем (в воспоминание ангельских сил и как начало трудовой недели). Однако, поскольку это день празднования памяти великого святителя, пост ослабляется — разрешается вкушение рыбы и растительного масла. Богослужение имеет праздничный характер: служится полиелей, читаются особые тексты, прославляющие жизнь и труды Иоанна Златоуста.

Главный смысл праздника: чему учит православных день памяти Иоанна Златоуста

Память святителя Иоанна Златоуста учит мужеству стояния за истину, даже когда это грозит лишениями. Она напоминает о силе слова, которое, будучи соединено с верой и любовью, способно преображать сердца. Праздник вдохновляет на смирение в скорбях, на активную жизненную позицию, направленную против лицемерия и несправедливости, и подчеркивает непреходящую ценность честного и глубокого богословского слова. В современном мире, переполненном информационным шумом, его пример призывает к ответственности за каждое произнесенное слово и к поиску подлинной духовной мудрости.