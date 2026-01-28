Босс на грядках: какие сорта клубники дадут рекордный урожай в 2026 году

Зима для садоводов — время планирования будущего урожая. Эксперты советуют заранее выбирать сорта клубники, способные дать крупные ягоды и стабильное плодоношение летом 2026 года.

В числе фаворитов российские агрономы выделяют сорта «Машенька» и «Чудо Мира», которые хорошо адаптированы к переменчивому климату.

Сорт «Машенька»: крупные ягоды и ранний урожай



«Машенька» считается одним из самых крупных раннеспелых сортов. Ягоды плотные, мясистые, часто достигают размеров куриного яйца. Взрослый куст может давать до 2 кг плодов за сезон. Плотная структура ягод облегчает транспортировку, что делает сорт популярным для продажи и переработки.

Агроном Иван Кузнецов в разговоре с порталом «Правда.ру» отметил, что эти растения выдерживают морозы до -30 °C без укрытия, что особенно важно для регионов с переменчивой зимой.

«Чудо Мира»: длительное плодоношение и устойчивость

Сорт «Чудо Мира» ценится за способность плодоносить на протяжении всего лета. Ягоды крупные, весом более 50 граммов, с насыщенным вкусом и без водянистости. Сорт устойчив к мучнистой росе и серой гнили, хорошо растет как в открытом грунте, так и в теплицах.

Подготовка грядок и уход за клубникой

Даже урожайный сорт не раскроет потенциал без грамотной подготовки. Уже зимой важно продумать внесение органических удобрений, защиту корней от промерзания и систему полива. Мульча сохраняет влагу и улучшает структуру почвы, а качественный садовый инвентарь облегчает уход весной.

Как выбрать сорт клубники для 2026 года

Учитывать климат региона и зимние температуры.

Определить приоритет: ранний урожай или длительное плодоношение.

Подготовить грядки, удобрения и мульчу заранее.

Покупать рассаду у проверенных поставщиков до весеннего ажиотажа.

Сравнение сортов показывает, что «Машенька» подойдет для раннего и крупного урожая с минимальным уходом, а «Чудо Мира» — для продолжительного плодоношения и повышенной устойчивости к болезням.