Туроператоры бьют тревогу: спрос на летний отдых в Краснодарском крае заметно снизился, сообщает «Царьград». Поступления заявок на бронирование поездок на черноморское побережье уменьшились по сравнению с прошлыми сезонами. Причины — участившиеся атаки на портовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы в регионе, а также серьезные экологические опасения путешественников.

Люди не хотят ехать на юг из-за тревоги за свое здоровье и тяжелой экологической обстановки. По словам отдыхающих, в воздухе над курортами часто стоит запах гари, поступают жалобы на качество воздуха. Это отпугивает семьи с детьми и всех, кто чувствителен к загрязнениям. Вместо того чтобы рисковать, туристы выбирают более спокойные направления, где нет промышленных рисков и воздух чище.

Кроме того, после пандемии коронавируса заметно изменился сам формат планирования отпуска. Многие путешественники перестали покупать готовые пакетные туры: теперь они самостоятельно бронируют жилье через онлайн-площадки, покупают билеты на поезда и самолеты, ищут экскурсии.

Самый востребованный зарубежный турпродукт — это по-прежнему Турция. У нее сохранилась прочная репутация «все включено». Также привлекает относительно недорогой перелет. Популярными остались Мальдивы, индонезийский остров Бали и Китай. Одновременно россияне полюбили загородный сельский туризм — поездки на фермы, жизнь в деревенских домах, отдых вдали от шумных городов.

Перераспределение внутреннего туристического потока в 2025 году показало интересную динамику. В целом по стране выросло количество поездок внутри России, но они пошли не на южные пляжи. Прирост пришелся на экскурсионные маршруты. Огромной популярностью пользуются Санкт-Петербург, Карелия с ее лесами и озерами, горный Алтай и озеро Байкал. Более того, многие по-прежнему едут в Белоруссию — там понятно и спокойно.

Жители России все чаще планируют летний отдых в так называемых глэмпингах — это кемпинги повышенной комфортности с хорошими палатками или домиками, душем и кроватью. Такой формат дает ощущение единения с природой без отказа от привычных удобств.

Эксперты туристического рынка считают, что тенденция сохранится и в ближайшие годы. Черноморское побережье должно инвестировать в восстановление экологии и повышение безопасности, если хочет вернуть поток. А пока люди голосуют кошельками за более чистые и предсказуемые направления.

