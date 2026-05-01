Партия «Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днем весны и труда

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило жителей региона с Днем весны и труда. Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение для всех россиян.

«Трудолюбие и стойкость наших людей играли ключевую роль в сложные исторические моменты. Подвиг тех, кто ковал Победу у станков в годы Великой Отечественной войны, сменился самоотверженным трудом по восстановлению разрушенных городов и заводов», - сказал он.

Брынцалов отметил, что в мирное время именно наукограды Подмосковья стали главной кузницей отечественной авиации и освоения космоса. Сегодня предприятия области продолжают работать на полную мощность.

«Наша задача — обеспечить жителям региона надежные социальные гарантии, безопасные условия труда и достойную оплату. Особое внимание мы уделяем молодежи: развиваем профильное образование, возвращаем престиж рабочих специальностей», — сказал он.

Он также пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех добрых начинаниях.