Партия «Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днем весны и труда
Фото: [пресс-служба Мособлдумы]
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило жителей региона с Днем весны и труда. Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение для всех россиян.
«Трудолюбие и стойкость наших людей играли ключевую роль в сложные исторические моменты. Подвиг тех, кто ковал Победу у станков в годы Великой Отечественной войны, сменился самоотверженным трудом по восстановлению разрушенных городов и заводов», - сказал он.
Брынцалов отметил, что в мирное время именно наукограды Подмосковья стали главной кузницей отечественной авиации и освоения космоса. Сегодня предприятия области продолжают работать на полную мощность.
«Наша задача — обеспечить жителям региона надежные социальные гарантии, безопасные условия труда и достойную оплату. Особое внимание мы уделяем молодежи: развиваем профильное образование, возвращаем престиж рабочих специальностей», — сказал он.
Он также пожелал жителям Подмосковья крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех добрых начинаниях.
«Пусть результаты ваших усилий приносят радость, а в домах царят мир и согласие», — заключил Брынцалов.