Год вместо четырех месяцев: Минздрав ужесточил допуск доноров после контакта с ВИЧ-инфицированными

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в правила допуска к донорству крови и ее компонентов, пишет «Московский комсомолец». Одно из главных нововведений — увеличение срока временного отвода для граждан, которые имели контакт с ВИЧ-инфицированными. Теперь вместо 120 дней он составляет триста 65 дней, то есть целый год. Это сделано для повышения безопасности переливаний.

Обновленный список временных противопоказаний затронул многие жизненные ситуации. Сюда вошли хирургические вмешательства, вакцинация, прием некоторых лекарственных препаратов, посещение стоматолога, а также различные травмы. Для каждого такого случая теперь установлен индивидуальный срок отвода – от 10 до 365 дней. Например, после сложной операции или серьезной травмы придется ждать дольше, чем после обычного удаления зуба. Все сроки прописаны четко, чтобы у медицинских работников не оставалось разночтений.

Не менее важное изменение коснулось перечня постоянных противопоказаний: теперь он значительно расширен. В него включены не только тяжелые инфекционные болезни, но и аутоиммунные расстройства, некоторые неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также злокачественные новообразования.

Таким образом, врачи будут отводить от донорства людей с хроническими патологиями, которые могут передаваться через кровь или ухудшать самочувствие самого донора. Цель — улучшить качество заготавливаемой крови и снизить риски для реципиентов.

Одновременно усиливается тестирование донорской крови. Будет проводиться расширенное типирование эритроцитарных антигенов — это поможет подбирать максимально совместимую кровь для пациентов со сложными трансфузионными потребностями. Обязательным станет тестирование на маркеры ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, а также сифилиса.

Кроме того, вводится экспресс-тестирование на гемотрансмиссивные инфекции непосредственно перед первой сдачей крови. Это позволит выявить опасность еще до того, как кровь попадет в контейнер.

Наконец, повышается прозрачность и надежность всей системы донорства. Срок хранения документов о донорстве увеличен с 6 лет до 30 лет на бумажных носителях и до 50 лет в электронной базе данных. Такое решение гарантирует, что информация о каждом доноре, о каждой донации сохранится на десятилетия. Это необходимо для отслеживания побочных эффектов, для научных исследований и для защиты прав самих доноров.

Все перечисленные меры вступили в силу в 2026 году. Минздрав рассчитывает, что они сделают донорскую кровь ещ6 безопаснее, а процедуру сдачи — более ответственной и прозрачной. Донорам же стоит внимательно изучить новые правила, чтобы знать, когда именно им можно возвращаться в пункты сдачи крови после различных жизненных событий.

