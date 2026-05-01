Стало известно, сколько украинских беспилотников уничтожили ночью российские силы ПВО

В ночь с 30 апреля на 1 мая силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Атаки привели к временным ограничениям в работе аэропортов в некоторых регионах стран. Так, утром, 1 мая, воздушная гавань Шереметьево принимала и отправляла рейсы только по специальному согласованию с органами, обеспечивающими безопасность. Также приостанавливали работу аэропорты Геленджика, Краснодара, Сочи и Калуги.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области. Губернатора региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали два молодых человека. Подростки 15 и 18 лет погибли на месте от полученных ранений.

В Брянской области объявляли сначала беспилотную, а затем ракетную опасность. Силами ПВО там сбито 13 БПЛА. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, в хуторе Чаков дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль. К сожалению, погиб водитель. Пассажир с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Над Ростовской областью уничтожен один дрон, жертв и разрушений нет. В Калужской области сбиты пять беспилотников, в Смоленской — два. Там также обошлось без пострадавших.

В Туапсе Краснодарского края из-за атаки беспилотника вновь загорелся морской терминал. Пострадавших нет. Пожар ликвидируют 128 человек и 41 единица техники.

В Волгоградской области в Алексеевском районе при атаке БПЛА поврежден жилой дом. Один житель госпитализирован с осколочным ранением ноги.

Ранее сообщалось, что на второй день атак БПЛА в Перми эвакуировали школу и временно закрыли аэропорт.