Сморчок или смертельный сюрприз: миколог предупредил о первых грибах-двойниках

Весенний сезон тихой охоты в Подмосковье только начинается, и риск собрать по ошибке опасные грибы сейчас минимален. Однако по мере потепления в лесах появятся первые ядовитые виды и классические двойники съедобных грибов. О том, какие ловушки ждут грибников и как не перепутать ценный урожай с ядовитой поганкой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал миколог Максим Дьяков.

Первые весенние двойники

По словам эксперта, в начале мая в лесу пока мало того, с чем действительно можно опасно ошибиться. Основные грибы сезона — сморчковая шапочка и первые сморчки. На их фоне встает вопрос о строчках, которые внешне могут напоминать сморчковые грибы.

«Строчек отличается от сморчка более запутанной, как бы „мозговидной“ шляпкой, тогда как у сморчковой шапочки она аккуратная, коническая», — объяснил Дьяков.

Он подчеркнул, что строчки специалисты не рекомендуют к употреблению: в них содержатся токсические вещества, и неправильная обработка может привести к отравлению. Миколог советует новичкам заранее посмотреть фотографии и схемы в проверенных источниках — один раз увидев разницу, перепутать эти виды уже сложно.

Еще один ранний гриб — стробилурус, крошечный грибок, который растет на зарытых в почву еловых шишках.

Фото: [ commons.wikimedia/mycowalt ]

«У стробилуруса четкий признак — он сидит на захороненных шишках, других грибов на шишках сейчас просто нет, спутать его практически не с чем», — отметил специалист.

Гриб съедобен, но невелик и жестковат, поэтому им обычно занимаются только самые заядлые любители.

Когда в лесу пойдут по-настоящему опасные грибы

По словам миколога, настоящий сезон двойников начнется позже, когда в лесах массово появятся летние и осенние виды.

Самый опасный пример — бледная поганка, которая может напоминать некоторые шампиньоны или зеленушки и считается лидером по смертельным отравлениям. Она встречается с июля и особенно активно в сентябре.

Эксперт подчеркнул: весной, пока ассортимент грибов еще скромный и виды хорошо различимы, ошибиться сложно. Но именно сейчас стоит набраться опыта, внимательно рассматривать находки и сверяться с атласами и рекомендациями специалистов. Это поможет, когда в лесу появится больше разнообразных видов, среди которых окажутся и настоящие ядовитые двойники.

