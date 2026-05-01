Слепая, но прозорливая: как простая крестьянка из Тульской губернии стала одной из самых почитаемых святых

В 2026 году православные верующие дважды вспоминают блаженную Матрону Московскую. Первая памятная дата приходится на 2 мая — день кончины святой, которая отошла ко Господу в 1952 году. Вторая — 8 марта, день обретения ее честных мощей в 1998 году, пишет издание «Аргументы и Факты». Обе даты одинаково важны для миллионов людей, которые приходят поклониться святой и попросить ее заступничества.

Житие Матроны Московской наполнено чудесами. Она родилась 22 ноября 1881 года в Тульской губернии в бедной крестьянской семье. От рождения девочка была слепой — у нее отсутствовали глазные яблоки, веки были плотно сомкнуты. Но Господь наградил ее духовным зрением.

Уже в детстве Матрона предсказывала события и исцеляла больных своим прикосновением и молитвой. В 17 лет она потеряла способность ходить — у нее отнялись ноги. С этого времени и до конца жизни она была обездвижена, но не роптала.

В 1925 году, спасаясь от гонений, святая перебралась в Москву. Там она скиталась по чужим квартирам и углам, не имея своего жилья. Принимала людей, помогала им советами и молитвой, предсказывала будущее.

Скончалась блаженная Матрона 2 мая 1952 года. Почти полвека ее могила на Даниловском кладбище была местом паломничества. А 8 марта 1998 года мощи святой торжественно перенесли в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где они покоятся и поныне.

К Матроне Московской обращаются с разными просьбами: ей молятся об исцелении от телесных и душевных недугов, о даровании детей и о благополучной беременности, о сохранении мира в семье и помощи в трудных жизненных обстоятельствах, а также о защите от злых людей и напастей.

В день ее памяти, 2 мая, верующим советуют соблюдать определенные правила: нельзя ссориться и скандалить, таить обиды на ближних. Не стоит стричься, делать маникюр или педикюр — считается, что это может навлечь болезни. Также не рекомендуется торопиться и начинать новые важные дела, унывать и отчаиваться.

А что же можно? Помолиться дома или в храме, сходить на службу, помочь нуждающимся и больным — хотя бы добрым словом или небольшим делом, простить обиды и помириться с теми, с кем в ссоре.

Традиции дня предписывают паломничество к мощам в Покровский монастырь. Многие приходят на молебен и набирают святой воды. Приметы гласят: если в ночь на 2 мая вам приснился сон, он непременно сбудется. А если утром птицы громко поют — ждите тепла и ясной погоды.

В день Матроны Московской главное — не внешние обряды, а искренняя вера и любовь к ближнему, которую завещала сама святая. Она принимала всех, не отказывала никому. И сегодня, как при жизни, продолжает помогать тем, кто обращается к ней с чистым сердцем.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде воскрес храм, где 90 лет не пели пасхальных гимнов.