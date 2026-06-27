БПЛА-разведчик и два военных самолета США кружат над Персидским заливом

Над акваторией Персидского залива зафиксировано присутствие американских военных летательных аппаратов. Беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton, а также два военно-транспортных самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker совершают полеты в этом районе, причем самолеты находятся вблизи воздушной границы Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По данным собеседника агентства, беспилотник вылетел с одной из авиабаз, расположенных в регионе, и движется над нейтральными водами Персидского залива. Аппараты этого типа способны в реальном времени передавать разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши. Источник уточнил, что MQ-4C Triton обычно работают на высотах свыше 14 километров, чтобы не создавать помех для движения пассажирских самолетов. Он также напомнил, что ранее один из таких беспилотников потерпел катастрофу над Персидским заливом, а другой подавал сигнал бедствия еще на подлете к акватории, после чего развернулся и улетел обратно.

Помимо беспилотника, над заливом фиксируется полет двух самолетов KC-135R Stratotanker, которые совершают круговые маневры вблизи границы района, подконтрольного иранским диспетчерам.

Активность американской авиации в регионе происходит на фоне подтвержденных CENTCOM ударов по иранским объектам. Накануне американские военные нанесли удары по складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям Ирана. Это стало ответом на атаку иранских дронов-камикадзе на грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура, которая произошла 25 июня.

При этом, как информировал источник ТАСС, ни одна из стран Персидского залива не закрывала свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации, несмотря на нанесение ударов и продолжающуюся военную активность.

Напомним

Персидский залив остается зоной повышенной военной напряженности с конца февраля 2026 года, когда началась новая фаза конфликта между США и Ираном. США разместили в регионе значительные военные силы, включая авианосную ударную группу и эскадрильи боевой и разведывательной авиации. Периодически фиксируются полеты беспилотников и военных самолетов над нейтральными водами и вблизи иранских границ, что вызывает ответные действия Тегерана.

Беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton — это высотный разведывательный БПЛА, разработанный для ВМС США. Он предназначен для длительного патрулирования, сбора разведывательной информации и наблюдения за морскими и прибрежными зонами. Самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker используется для дозаправки военных самолетов в воздухе, что позволяет им значительно увеличивать время патрулирования и дальность полетов.