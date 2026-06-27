Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил композитора и продюсера Виктора Дробыша с 60-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме глава правительства отметил, что произведения юбиляра стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина, информацию передает ТАСС .

Мишустин подчеркнул, что созданные Дробышем композиции — искренние, наполненные яркими эмоциями — популярны и любимы миллионами поклонников разных возрастов. Они звучат на крупнейших концертных площадках и давно уже стали неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Премьер-министр также отметил наставническую деятельность юбиляра и его работу с молодыми дарованиями. По словам Мишустина, благодаря Дробышу реализуются масштабные проекты, укрепляющие престиж России на международной арене.

В завершение глава правительства пожелал композитору дальнейших профессиональных достижений, воплощения творческих замыслов, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Напомним

Виктор Дробыш — заслуженный артист РФ, композитор, продюсер и автор песен. Родился 27 июня 1966 года в Ленинграде. Свою творческую карьеру начинал в 1980-х годах как гитарист и клавишник в различных группах. В 2000-х годах стал одним из самых востребованных композиторов и продюсеров российской эстрады.

На его счету множество хитов, которые исполняли и исполняют звезды первой величины: Валерий Меладзе («Салют, Вера», «Мой брат»), Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, София Ротару и другие артисты. Дробыш также известен как продюсер проектов «Фабрика звезд» и других телевизионных музыкальных шоу.

В разные годы Дробыш становился лауреатом национальных музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон» и «Песня года». В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В последние годы композитор продолжает активно работать, писать песни и участвовать в музыкальных телепроектах в качестве члена жюри и наставника.