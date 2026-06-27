Власти Крыма предупредили о возможных отключениях электричества на 2–5 часов

В Крыму в ближайшие дни возможны отключения электроэнергии продолжительностью от двух до пяти часов. Это связано с проведением восстановительных работ в энергосистеме полуострова. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Информацию передает ТАСС .

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за перебоев в энергосети в Евпатории приостановили движение летних трамваев, также в регионе наблюдаются сбои в работе электричек.

Министр Воронкин уточнил, что ограничения связаны с необходимостью строительства дополнительных цепей связи и монтажа оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения. Период отключений может составлять от двух до пяти часов.

Сейчас более 500 крымских энергетиков продолжают восстанавливать работу в сетях электроснабжения, добавил глава ведомства.