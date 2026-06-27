Порядка 15 га поля с пшеницей выгорело от удара БПЛА ВСУ по Каховскому округу Херсонщины

В Каховском округе Херсонской области загорелось пшеничное поле после удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Огонь удалось локализовать. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем канале в «Максе». Информацию передает ТАСС .

По его словам, поле возле села Богдановка загорелось в результате дроновой атаки со стороны украинских боевиков. На месте происшествия оперативно отреагировали местные фермеры, сельская администрация и неравнодушные жители. Они организовали технику, бочку с водой и вместе участвовали в тушении. Также была произведена опашка места горения, что позволило локализовать огонь и минимизировать последствия. В результате выгорело около 15 гектаров.

Напомним

Каховский округ расположен в левобережной части Херсонской области, которая находится под контролем российских властей. С начала конфликта этот район неоднократно подвергался обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Наиболее интенсивные удары фиксировались вдоль линии фронта, а также по объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям.

Аграрный сектор Херсонщины — один из ключевых в регионе: здесь выращивают пшеницу, подсолнечник, ячмень и другие культуры. Повреждение посевных площадей наносит ущерб сельхозпроизводителям и влияет на продовольственную безопасность.