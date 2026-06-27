ГАИ анонсировала массовые рейды в российских регионах

В конце июня на российских дорогах начнутся масштабные рейды Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). С 26 по 28 июня инспекторы будут проводить массовые проверки водителей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Главная цель — выявить тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии.

Рейды затронут как минимум восемь субъектов страны. Это Ивановская, Тамбовская, Мурманская, Ульяновская, Кировская, Пензенская, Самарская и Рязанская области. Однако на этом список не ограничивается — инспекторы также появятся на трассах и в других регионах России.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные профилактические мероприятия помогают снизить количество аварий с участием пьяных водителей. В ведомстве также обратились к гражданам с просьбой сообщать в полицию, если они видят, что человек в нетрезвом виде садится за руль или создает опасные ситуации на дороге.

Водителям напоминают: даже небольшое количество алкоголя в крови снижает реакцию и концентрацию. А встреча с инспектором в такие дни может закончиться штрафом или лишением прав. Лучше отказаться от поездки, если есть сомнения в своей трезвости.

Ранее в МВД предупредили о старении автопарка и снижении безопасности в России.