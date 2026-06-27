Минобрнауки будет поддерживать историческое образование в регионах, граничащих с зоной СВО

Министерство науки и высшего образования РФ настроено поддерживать историческое образование в регионах, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории в Тюмени. Информацию передает РИА Новости .

Министр подчеркнул, что подготовка профессиональных молодых историков в этих регионах является сегодня важной государственной задачей.

В последние годы Министерство науки и высшего образования уделяет особое внимание гуманитарным специальностям, включая исторические направления, а также вопросам патриотического воспитания молодежи. Регионы, граничащие с зоной СВО, находятся в фокусе повышенного внимания в связи с необходимостью сохранения исторической памяти, противодействия попыткам пересмотра истории и формирования объективной картины прошлого у подрастающего поколения.