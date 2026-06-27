13-летняя девочка выпала с пятого этажа дома в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Новгородской области. Информацию передает «Комсомольская правда» .

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, на улице Большой Санкт-Петербургской. Сообщение о травмировании подростка поступило в экстренные службы. Пострадавшую оперативно госпитализировали в детскую областную больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего следственный отдел по городу Великий Новгород проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.