«Будешь просить, чтобы замолчал»: разведчик СВО хотел рассказать маме о работе, но погиб при неясных обстоятельствах

Никита Иванов из города Дно был разведчиком спецоперации. В момент гибели ему было 20 лет, немного не дожил парень до своего 21-летия. Этот улыбчивый блондин навсегда остался в сердцах своих близких, друзей и педагогов родной первой школы.

Классный руководитель Наталья Гаврилова рассказывает, что Никита всегда участвовал в школьных и городских мероприятиях, общешкольных линейках и концертах.

Рубаха-парень в разведке

«Он был творческим, талантливым, артистичным юношей. Иванов очень любил музыку, окончил школу искусств по классу «балалайка» и даже получил диплом Дельфийских игр в 2014 году, ему было 13 лет. Никита любил историю, участвовал в краеведческих викторинах», — вспоминает Наталья Владимировна.

Никита не только хорошо учился, но и увлекался спортом: у мамы Юлии сохранился не один десяток наград за баскетбол. Защищал честь Дновского района в составе мужской сборной. Будучи безусловным лидером в коллективе, парень не жалел личного времени на общественные дела.

«После школы он поступил бесплатно на бюджет в Псковский госуниверситет на автомобилестроение. Он мечтал поступить в институт МЧС, но не прошел комиссию: нашли плоскостопие на одной ноге. Наверное, желание служить так в нем и сидело, ведь после первого курса почему-то он решил взять академический отпуск и пойти в армию», — говорит мама Юлия в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Ивановых ]

Это было в ноябре 2020 года. Уже на срочной службе Иванов подписал контракт с Минобороны, и так и остался военным. В августе 2021 года Никита женился, правда, детьми обзавестись не успел. Навещал жену урывками, а сам ездил по полям. На СВО Иванов стал старшим разведчиком разведывательного взвода.

«Сын был очень общительным, душа любой компании. И когда он сказал, что попал в разведку, я очень удивилась — рубаха-парень и в разведке! Но оказалось, что он знал, где что можно говорить. Поэтому всегда, когда звонил: «Мамуль, все хорошо, не переживайте». Единственное, запретил телевизор смотреть, мол, там все неправда», — отмечает Иванова.

Странная гибель на передовой

Последний раз Никита позвонил маме с фронта 23 марта 2022 года по видеосвязи с чужого телефона.

«Я обычно чужие номера не беру, поэтому скидывала незнакомый номер, пока сын не написал, что это он звонит. Мой телефон он сдал наизусть, потом еще у меня попросил телефоны папы и бабушки. Когда я ему сказала, что мы с папой стали ходить в церковь, и отец Сергий ему привет передает, то взял и его номер», — вспоминает последний разговор мать.

Сергий — батюшка достаточно молодой и прогрессивный, он и в баскетбол с ребятами играл. А маме Никита пообещал: «Приду и тоже в церковь буду ходить. Я тебе такого расскажу, что будешь просить, чтобы замолчал. А так, все хорошо».

Фото: [ из личного архива семьи Ивановых ]

Уже позже, скооперировавшись с другими родными бойцов из разведвзвода, Юлия узнала, что в тот день всем разведчикам на телефон пришло SMS от украинцев: «Сдавайтесь, все равно погибнете». И почти все мальчишки 23 марта звонили домой, кто как мог.

«В свидетельстве о смерти написано, что сын погиб 5 мая под Изюмом, но 99%, что погиб он под Малой Роганью вместе со всем взводом 25 или 26 марта. С Никитой был мальчик, который попал в плен, и он сказал, что видел, как убили сына именно там. Активные мамы наших бойцов долго докапывались до истины, но 2,5 месяца Никита числился пропавшим без вести», — замечает Иванова.

Юлия постоянно искала сына, звонила везде. По просьбе военных, женщина сдавала материал ДНК еще в апреле. С утра 15-го июня она в очередной раз позвонила в Министерство обороны, и ей сказали, что все хорошо, плохих вестей нет. А вечером в полседьмого уже сообщили, что сын погиб.

Женщине прислали для опознания фото, где был фрагмент татуировки. Такая была у Никиты. Вскоре привезли и закрытый гроб. Иванова наградили орденом Мужества посмертно.

Ранее мама бойца СВО рассказала, как выбирала место на кладбище для сына в свой день рождения.