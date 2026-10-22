Пять назначений и новая должность: как Путин обновил состав правительства

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении пяти новых членов правительства. Накануне их кандидатуры утвердила Государственная дума. Изменения затронули не только персональный состав кабинета министров, но и саму структуру исполнительной власти: в ней появилась новая должность, а количество вице-премьеров увеличилось. Обновленный состав правительства в четверг впервые соберется на заседание, сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС .

Новая должность и расширение структуры

Указом президента в структуре правительства введена должность заместителя председателя — министра финансов. Соответствующие изменения внесены в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти от 2024 года. Если раньше у председателя правительства было десять заместителей, то теперь их стало одиннадцать.

На новую позицию назначен Антон Силуанов, ранее занимавший пост министра финансов. Он руководит Минфином с декабря 2011 года. С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года Силуанов совмещал эту должность с креслом первого вице-премьера. После формирования в 2020 году нового состава кабмина во главе с Михаилом Мишустиным он остался на посту главы Минфина.

Кто покинул правительство

Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Как пояснял пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, глава государства и председатель правительства поддержали просьбу Григоренко о переходе на другую работу. Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит вопрос о его назначении на должность заместителя председателя правления банка. В кредитной организации уточнили, что Григоренко будет курировать стратегически важные проекты, включая развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, а также вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

Юрий Трутнев также освобожден от должности вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Тем же указом глава государства назначил его своим помощником.

Новые лица в кабинете министров

Андрей Никитин назначен заместителем председателя правительства. С 8 июля 2025 года он занимал пост главы Минтранса.

Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Ранее она работала первым заместителем министра финансов.

Олег Кожемяко назначен заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. До этого он занимал пост губернатора Приморского края. Всего Кожемяко возглавлял четыре дальневосточных региона: помимо Приморья, это Корякский автономный округ (позже вошедший в состав Камчатского края), Амурская и Сахалинская области.

Дмитрий Ядров назначен министром транспорта. С 15 сентября 2023 года он занимал должность главы Росавиации. До этого, с 2019 года, был заместителем руководителя ведомства и координировал деятельность структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры.

Что дальше

Обновленный состав правительства в четверг впервые соберется на заседание. Таким образом, кадровые изменения затронули как высший уровень исполнительной власти, так и структуру кабинета министров. Пять новых назначений, одна новая должность и два перехода — эти решения определят работу правительства на ближайший период.