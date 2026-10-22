«Не все ж по мишленовским ресторанам шататься»: Орбакайте показала, как готовит борщ

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За кадром кто-то из близких подчеркнул, что артистка готовит очень вкусно.

«Что же, не все ж по мишленовским ресторанам шататься. Сегодня у нас борщ», — отметила Кристина.

Сейчас Орбакайте живет в США вместе с мужем, 48-летним бизнесменом Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью. Супруги вместе с 2005 года.

У певицы также есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений. 35-летний Никита живет в Америке и занимается музыкой. 28-летний Дени тоже уже взрослый и самостоятельный человек. Несмотря на жизнь за границей, Орбакайте поддерживает связь с детьми.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что обиделся на Дени Байсарова из-за выставки, на которую тот его не пригласил.