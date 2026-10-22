«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

44-летняя Наталья Водянова, одна из самых известных российских моделей и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца», обратилась к женщинам с откровенным призывом, пишет VOICE.

Поводом стало ее участие в международном форуме Be Woman Asia 2026, который прошел в Астане в середине октября. На форум Водянова прилетела спустя 1,5 месяца после рождения шестого ребенка — дочери, которую она назвала Анной Натальей Ларисой. Роды прошли 2 сентября.

Модель призналась, что долгие годы боролась с неуверенностью в себе. По ее словам, она не сразу поверила в собственные силы и этот опыт стал для нее важным уроком. Водянова призвала россиянок не повторять ее ошибку.

«Надо верить в себя, надо быть немножечко наглой, немножечко. Это очень важно. Хотя бы вместе с самой собой. Я очень растрогана», — сказала Наталья.

Она подчеркнула, что вера в себя и решительность помогают преодолевать преграды, даже когда окружающие сомневаются в успехе.

Появление Водяновой в Астане вызвало настоящий ажиотаж. Многие женщины специально пришли во Дворец Республики, чтобы увидеть звезду подиума.

Напомним, первым мужем Водяновой был британский аристократ Джастин Портман. В этом браке родились трое детей. Супруги расстались в 2011 году. Позже модель создала семью с Антуаном Арно, от которого у нее также есть дети.

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