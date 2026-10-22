Ким Кардашьян воспроизвела эпатажный образ своей 13-летней дочери

45-летняя модель и блогер Ким Кардашьян вновь привлекла внимание публики, но на этот раз не собственным нарядом, а костюмом своей 13-летней дочери Норт, пишет Super.

Фото: [ соцсети ]

На Хэллоуин звезда реалити-шоу решила не выбирать новый образ, а в точности повторить эпатажный стиль дочери. Кардашьян воспроизвела каждую деталь: от ярко-синих волос до пирсинга и дерзких украшений.

Стиль Норт давно вызывает споры в социальных сетях. Девочка с пяти лет использует массивные ботинки, смелые цветовые решения и дерзкие аксессуары. В раннем возрасте она мечтала о пирсинге и носила имитации украшений.

Кардашьян не раз вставала на защиту дочери. По ее словам, эпатажные образы — это способ творческой реализации юной артистки, а не желание привлечь внимание любой ценой.

Ранее стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями.