В Королеве близится к завершению строительство нового пешеходного перехода на станции «Подлипки-Дачные»

Проект реализуется при поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Особое внимание уделено удобству и безопасности. В переходе установят три лифта для маломобильных граждан, видеонаблюдение и архитектурную подсветку с возможностью менять цвет. Прилегающую территорию благоустроят: появятся скамейки, навесы, зеленые зоны и новые пешеходные дорожки.



По контракту завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года, однако благодаря опережению графика основные работы рассчитывают закончить уже до конца этого года.



Для многих королевцев станция «Подлипки-Дачные» — часть ежедневного маршрута на работу, учебу и домой. Важно, чтобы новый переход был удобным, безопасным и как можно скорее стал доступен для жителей.