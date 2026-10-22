«Не мой мужчина»: 61-летняя Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным

61-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова сообщила о том, что ее личная жизнь вновь изменилась. В интервью Пятому каналу она подтвердила , что рассталась с возлюбленным.

По ее словам, причиной разрыва стала несовместимость: актриса отметила, что рядом с ней оказался «не тот мужчина».

«Я подумала, и мне очень нравится мое нынешнее свободное состояние», — отметила Ирина.

Несмотря на это решение, Безрукова не теряет оптимизма. Она отметила, что не ищет нового партнера активно, но и не исключает серьезных отношений в будущем.

Помимо личных переживаний, актриса рассказала о проблемах со здоровьем. Летом она получила травму — упала на ровном месте. Первое время Безрукова не могла понять, что произошло. Из-за повреждения ей пришлось впервые за 20 лет взять больничный.

Актриса призналась, что была удивлена изменениям в медицинских учреждениях за эти годы. По ее словам, многое стало иначе, и это произвело на нее впечатление.

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