«Будет казаться, что на лице ничего нет»: косметолог рассказала, как защитить лицо от солнца и остаться в тренде

Уход за лицом — рутина каждой девушки. Выбор пенки и крема, которые радуют кожу каждое утро, можно назвать отдельным сакральным ритуалом каждой представительницы прекрасного пола. Однако летом с этим могут возникнуть трудности, так как именно в это время года у девушек появляется желание ходить без макияжа.

Косметолог Екатерина Джанкулова в этом ключе призвала следить за кожей лица вне зависимости от времени года. Летом эксперт посоветовала девушкам делать упор на увлажнении.

Что делать, если стесняешься ходить без макияжа

Многие девушки задаются вопросом — как именно ухаживать за лицом в жаркое время года? Ведь именно в этот период солнце может серьезно навредить коже, а наносить макияж совершенно не хочется. Кроме того, сейчас растет популярность естественной красоты.

Так что делать девушкам, у которых проблемы с акне? Они стесняются выйти на улицу без макияжа и чувствуют себя без него неуверенно, но и трендам следовать тоже хочется. Косметолог в этом ключе отметила, что сейчас производят очень хорошие тональные крема.

«Если выбрать хороший тональник, то в любое время года он будет создавать защиту от ультрафиолета. При этом будет казаться, что на лице ничего нет. Если же у девушки есть серьезные проблемы с акне, то стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать подходящий крем. Также стоит использовать пенки и лосьоны для умывания» — сказала Джанкулова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что в наше время нет никаких причин ущемлять себя в выборе: ходить с макияжем или без него.

Любительницам загара посвящается

Летом каждая девушка мечтает полететь на море, отдохнуть, а в придачу получить шоколадный загар. Звучит очень заманчиво — лежать на лежаке и радовать себя солнечными ваннами. Однако представительницы прекрасного пола переживают за состояние кожи лица в период загара. Некоторые даже идут на крайности — решают вообще не появляться на солнце. В этой ситуации Джанкулова порекомендовала не запрещать себе загорать.

«Безусловно, все должно быть в меру. Но запрещать себе загорать не стоит. Нужно просто помнить, что кожа стареет от ультрафиолета. Нужно наносить крем SPF 50+ или хотя бы SPF 30+. Также нежелательно находиться под прямыми лучами в опасные часы солнца, так как кожа быстрее стареет. Могут возникнуть и другие проблемы», — подчеркнула косметолог.

Если все правила загара соблюдены, то можно смело планировать отпуск и лететь загорать, считает собеседница издания. Если же во время солнечной ванны девушке захочется охладиться, то можно использовать термальную воду, заключила Джанкулова.

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