25 июля природа начинает подавать четкие сигналы о скором смене сезонов. Ночи становятся ощутимо прохладнее, а из-за разницы температур на траве выпадает самая обильная роса за все лето. В народном календаре этот день издавна называли Проклом Плакальщиком именно из-за утренней влаги на лугах.

Многие дачники и любители отдыха на природе внимательно наблюдают за состоянием атмосферы, туманами и поведением животных. Многовековые наблюдения помогают составит точный прогноз погоды на остаток лета и понять, какой будет надвигающаяся осень.

Особое значение 25 июля придавалось утренней росе, поведению птиц, ночным туманам и звукам леса.

Коротко: главное о дне

Обильная роса и густой утренний туман предвещают сухую, ясную и теплую погоду.

Отсутствие росы на траве с утра — верный знак скорого и затяжного ливня.

Поведение пчел и муравьев безошибочно указывает на то, насколько жарким будет август.

По желтеющим листьям на деревьях определяли, насколько рано придут первые осенние холода.

Главные природные приметы 25 июля

В этот день было принято пристально наблюдать за состоянием травы и воздуха с самого раннего утра.

Если утром 25 июля на траве выпала обильная и крупная роса — весь день порадует сухой, ясной и жаркой погодой.

Если росы с утра нет вовсе и трава сухая — во второй половине дня или к вечеру обязательно прольется дождь.

Если с утра над низинами и реками стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца — впереди ждет период устойчивого тепла.

Если ночью и на рассвете нет ветра, а к обеду поднялся сильный бриз — погода вскоре испортится.

Что предсказывает поведение птиц и насекомых

Живая природа чутко реагирует на малейшие колебания влажности и давления.

Если пчелы с самого утра громко гудят и активно разлетаются по цветам — установится сухая и жаркая погода.

Если утки и цапли громко кричат на водоемах и активно хлопают крыльями по воде — в ближайшие hours начнется сильный дождь с грозой.

Если ласточки и стрижи летают высоко в небе — осадки не предвидятся, а теплые дни задержится надолго.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию лесов и полей судили о том, какими будут конец лета и начало осени.