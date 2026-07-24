«Увидите сухую траву утром 25 июля — ждите затяжные дожди»: народные приметы на урожай, заморозки и осеннюю ненастье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
25 июля природа начинает подавать четкие сигналы о скором смене сезонов. Ночи становятся ощутимо прохладнее, а из-за разницы температур на траве выпадает самая обильная роса за все лето. В народном календаре этот день издавна называли Проклом Плакальщиком именно из-за утренней влаги на лугах.
Многие дачники и любители отдыха на природе внимательно наблюдают за состоянием атмосферы, туманами и поведением животных. Многовековые наблюдения помогают составит точный прогноз погоды на остаток лета и понять, какой будет надвигающаяся осень.
Особое значение 25 июля придавалось утренней росе, поведению птиц, ночным туманам и звукам леса.
Коротко: главное о дне
- Обильная роса и густой утренний туман предвещают сухую, ясную и теплую погоду.
- Отсутствие росы на траве с утра — верный знак скорого и затяжного ливня.
- Поведение пчел и муравьев безошибочно указывает на то, насколько жарким будет август.
- По желтеющим листьям на деревьях определяли, насколько рано придут первые осенние холода.
Главные природные приметы 25 июля
В этот день было принято пристально наблюдать за состоянием травы и воздуха с самого раннего утра.
- Если утром 25 июля на траве выпала обильная и крупная роса — весь день порадует сухой, ясной и жаркой погодой.
- Если росы с утра нет вовсе и трава сухая — во второй половине дня или к вечеру обязательно прольется дождь.
- Если с утра над низинами и реками стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца — впереди ждет период устойчивого тепла.
- Если ночью и на рассвете нет ветра, а к обеду поднялся сильный бриз — погода вскоре испортится.
Что предсказывает поведение птиц и насекомых
Живая природа чутко реагирует на малейшие колебания влажности и давления.
- Если пчелы с самого утра громко гудят и активно разлетаются по цветам — установится сухая и жаркая погода.
- Если утки и цапли громко кричат на водоемах и активно хлопают крыльями по воде — в ближайшие hours начнется сильный дождь с грозой.
- Если ласточки и стрижи летают высоко в небе — осадки не предвидятся, а теплые дни задержится надолго.
Приметы на урожай и будущую осень
По состоянию лесов и полей судили о том, какими будут конец лета и начало осени.
- Если к 25 июля на верхушках деревьев начинают появляться первые желтые листья — осень придет рано и будет прохладной.
- Если в лесу уродилось много грибов, но мало ягод — зима окажется суровой, морозной и снежной.
- Если Проклов день выдался по-настоящему жарким и засушливым — стоит готовиться к суровой и маломнежной зиме.