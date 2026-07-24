Не берите самую крупную: эксперт раскрыл секреты выбора сладких дынь

Август — пик сезона дынь, но даже самый красивый плод может оказаться безвкусным. Покупатели часто ориентируются на цвет или размер, хотя опытные продавцы обращают внимание совсем на другие признаки. Торговец фруктами с многолетним стажем Егор Гончаров рассказал REGIONS , как всего за полминуты определить, что дыня будет сладкой и ароматной.

Сначала запах, потом хвостик

По словам эксперта, первое, что стоит сделать, — понюхать плод у места, где был хвостик. У спелой дыни аромат насыщенный, сладкий и хорошо различимый даже без усилий. Если запах почти отсутствует или напоминает зелень, плод сорвали слишком рано. А резкий кислый запах говорит о том, что дыня уже начала портиться.

Второй ориентир — хвостик. Полностью высохший и легко обламывающийся свидетельствует о том, что дыня дозрела естественным путем. Зеленый и сочный хвостик, напротив, чаще всего указывает на преждевременный сбор.

Не гонитесь за самой большой

Еще один важный признак — упругость кожуры. При легком нажатии у основания плода она должна немного пружинить, но не быть мягкой.

Многие ошибочно выбирают самую крупную дыню, полагая, что она будет вкуснее. Эксперт советует брать плод среднего размера без трещин, вмятин и темных пятен. Хорошая дыня выглядит ровной, а ее окраска — равномерной, без зеленоватых участков.

Безопасность превыше всего

Гончаров предостерег от покупки разрезанных дынь на стихийных рынках. После вскрытия мякоть быстро становится благоприятной средой для размножения бактерий, особенно в жару. Самый безопасный вариант — целые плоды, которые разрезают уже дома непосредственно перед употреблением.