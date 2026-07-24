Паника на дачах: ученый объяснил, чем грозит массовое появление моли в Подмосковье

Жители Москвы и Подмосковья в соцсетях массово жалуются на нашествие моли — тополевой, яблонной и черемуховой. Деревья окутаны плотной паутиной, листья скручиваются и желтеют на глазах. Энтомолог Александр Каширский в беседе с REGIONS объяснил, что происходит с экосистемой, стоит ли опасаться за урожай и почему паниковать не нужно.

Природный цикл, а не аномалия

Эксперт подтвердил: в этом году численность моли действительно выше обычной. Однако он не видит в этом аномалии — скорее закономерный природный цикл. Подобные вспышки случаются раз в несколько лет или даже десятилетий. Например, два года назад регион переживал нашествие непарного шелкопряда.

По словам Каширского, волноваться не стоит. Природа сама регулирует популяции: вместе с молью увеличивается и количество ее естественных врагов — хищников и паразитов. Как только численность вредителей достигнет пика, сработают механизмы контроля. Для каждого вида такие вспышки не повторяются два года подряд.

Какие деревья под ударом

Минеры и гусеницы этих видов моли поражают в первую очередь черемуху, яблоню, рябину и сирень. Внешне это выглядит удручающе: ветки покрываются паутиной, листва желтеет, деформируется и преждевременно опадает.

Главный страх дачников — потеря урожая. Гусеницы яблонной моли питаются листвой плодовых деревьев, но, по оценке энтомолога, глобального ущерба они не нанесут. На урожае яблок этого сезона вспышка уже не скажется, а в следующем году он может быть меньше — но не критично.

Аллергия и другие угрозы

Сами по себе тополиная, яблонная и черемуховая моли серьезного вреда здоровью человека не наносят. Как отметил специалист, гораздо больше проблем доставляют их домашние и амбарные родственники. Платяная моль портит шерстяные изделия, амбарная и зерновая уничтожают запасы круп, вощинная наносит урон пчеловодству.

Впрочем, даже вредителям можно найти полезное применение, уверен эксперт. Например, вощинную моль перспективно использовать для переработки некоторых видов пластика.

Краткосрочное явление

Каширский подчеркнул: текущее положение дел — это краткосрочное явление. Деревья оправятся, а экосистема восстановит равновесие. Главное — не паниковать и дать природе сделать свою работу.