Нейросеть не пройдет: стало известно отношение россиян к книгам, написанным ИИ

Пока одни пророчат смерть бумажной литературе и тотальную замену писателей алгоритмами, российские читатели вынесли свой вердикт — книги, состряпанные нейросетями, вызывают у них стойкое отторжение. Глава отечественного издательства Евгений Капьев официально подтвердил, что искусственный интеллект в нашей стране не котируется и живого автора он не заменит никогда. Об этом сообщает ТАСС.

Капьев не стал ходить вокруг да около, а прямо заявил, что отношение аудитории к любого рода ИИ-контенту — крайне негативное. По его словам, доля таких произведений на полках останется минимальной, и даже развитие технологий не переубедит тех, кто ценит живую мысль, авторский стиль и непредсказуемость человеческого таланта.

Впрочем, в том же издательстве не отрицают, что сами писатели иногда используют нейросети как подсобный инструмент — например, для проверки фактуры или генерации черновиков, и это только повышает качество итогового продукта. Но это совсем не то, что поручать алгоритму сочинять роман от начала и до конца.

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