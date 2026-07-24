Задержка рейса и потерянный багаж: инструкция по спасению поездки при форс-мажоре

Задержанный рейс, пропавший чемодан или внезапная болезнь способны испортить даже тщательно спланированное путешествие. Исполнительный директор СберСтрахования Елена Кошелева рассказала REGIONS , как подготовиться к самым частым неприятностям в отпуске и избежать крупных незапланированных расходов. По данным совместного исследования Ozon Travel и страховщика, с форс-мажорами во время поездок хотя бы раз сталкивались 84% жителей столицы.

Цифры и риски

Главной проблемой для путешественников стали задержки, переносы и отмены рейсов — о них сообщили 38% опрошенных. Еще 32% пришлось неожиданно тратить деньги, 31% заболевали, а 30% пережили пищевое отравление.

Как пояснила Кошелева, многие проблемы можно решить быстрее или даже предотвратить, если заранее продумать основные риски. Перед поездкой стоит сделать электронные и бумажные копии паспорта, визы, билетов и полиса. Хранить их лучше отдельно от оригиналов. Также следует записать телефоны российского консульства, банка и сервисной службы, указанной в страховом полисе — в стрессовой ситуации искать нужный номер сложно, особенно при отсутствии интернета.

Не помешает небольшой запас наличных и дополнительная банковская карта. В дорожную аптечку лучше положить обезболивающие и жаропонижающие, средства от расстройства пищеварения, антисептик, пластыри и лекарства, принимаемые постоянно.

Перед вылетом и в аэропорту

Перед выездом в аэропорт необходимо проверить статус рейса на сайте или в приложении перевозчика. При задержке нужно сохранить билет, посадочный талон и все уведомления. После двух часов ожидания авиакомпания обязана предоставить напитки, после четырех — питание, а при длительной задержке — организовать гостиницу и трансфер.

Если в полис включена защита на случай задержки рейса, лучше параллельно обратиться в сервисную службу. Специалисты объяснят, какие документы потребуются и какие расходы можно возместить. В некоторых случаях выплату удается оформить еще во время ожидания вылета.

Если багаж потерян

Когда чемодан не появляется на багажной ленте, необходимо сразу обратиться в службу розыска и оформить акт. Чеки за одежду, средства гигиены и другие вещи первой необходимости нельзя выбрасывать — они понадобятся для компенсации.

Показательный случай произошел с жительницей Подмосковья в Египте: ее багаж по ошибке отправили в Европу, и он вернулся только после окончания отпуска, обещанной доставки в отель так и не дождались. Как пояснил юрист Андрей Лаврентьев, главная ошибка пассажиров — покидать зону прилета без оформленного акта о неполучении багажа. Этот документ становится главным доказательством для требований компенсации. Авиакомпания обязана возместить разумные траты на предметы первой необходимости при наличии чеков.

Болезнь за границей

При ухудшении самочувствия за границей Кошелева рекомендует сначала связаться с сервисной службой страховой компании. Там помогут найти подходящую клинику, объяснят порядок действий и при необходимости окажут языковую поддержку. При высокой температуре, сильной боли, признаках серьезного отравления или подозрении на травму не стоит заниматься самолечением — чем раньше обратиться за помощью, тем ниже риск осложнений.

Продуманная подготовка не гарантирует, что поездка пройдет без неприятностей, но позволяет быстрее решить возникшие проблемы, сохранить деньги и не потерять оставшиеся дни отпуска.