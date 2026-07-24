«Это уже наш второй дом»: Лерчек и Луис Сквиччиарини снова приехали в онкоцентр Блохина

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. На этот раз она вместе со своим женихом, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, отправилась на новые обследования в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве, сообщает Super.

Луис поделился с подписчиками видео по дороге в клинику, сопроводив его словами: «Сегодня в Блохина, это уже наш второй дом. Конечно, я с Лерчек».

В кадре девушка, одетая в белый жакет и солнцезащитные очки, помахала рукой и поздоровалась с поклонниками по-испански. Луис, выбравший для поездки бежевый джинсовый пиджак, рассказал, что накануне Валерия уже прошла компьютерную томографию, а в день обследований ей предстояли магнитно-резонансная томография и гастроскопия. Пара обратилась к подписчикам с просьбой пожелать им хороших результатов.

Поклонники блогера уже начали оставлять комментарии со словами поддержки и надежды. Лерчек и Луис держатся уверенно и спокойно, несмотря на сложный период. Сейчас они ждут результатов обследований, которые определят дальнейшие шаги в лечении.

Ранее сообщалось, что отец Луиса Сквиччиарини прилетел в Россию из Аргентины.