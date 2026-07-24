В Щелково прокуратура организовала проверку по факту гибели трех рабочих

Щелковская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности по факту гибели трех рабочих. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, инцидент произошел днем в пятницу, 24 июля. При проведении ремонтных работ на канализационно-насосной станции три сотрудника подрядной организации отравились угарным газом и скончались на месте. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ведомство также возьмет на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.