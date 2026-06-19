Подмосковье поделилось с Чувашией опытом в контроле за строительными отходами

Подмосковье в ходе круглого стола «Роль инструментов зеленой экономики в обеспечении устойчивого развития регионов», который прошел в рамках Чебоксарского экономического форума, поделилось опытом в контроле за строительными отходами.

Так, в мероприятии принял участие представитель Министерства экологии и природопользования Московской области — начальник Управления по обращению с отходами строительства, сноса зданий и сооружений Илья Тырников.

Он представил умную систему контроля за перемещением строительных отходов, которая включает в себя мониторинг доставки мусора от стройплощадки до специализированного полигона, контроль объема содержимого на полигоне, ИИ.

«Благодаря внедрению этих технологий в Подмосковье получен эффект в виде снижения до 50% объема образования незаконных свалок и перемещаемых отходов, а также создание экономики замкнутого цикла», — отметил Тырников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.