Фермы и рестораны Подмосковья вошли в топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В основе рейтинга — результаты голосования 500 экспертов отрасли. Подмосковье вошло в число лидеров по количеству представленных проектов.

Музейно-гастрономический кластер «Коломенский посад» занял в рейтинге 5 место, «Ферма М2» в Волоколамске — 7. Также в рейтинг вошли «Истринская сыроварня Олега Сироты», «ЭкоДеревушка» в Коломне, гастробистро Biologie в Красногорске, Chalet River Club в Химках.

Полный рейтинг представлен здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона.