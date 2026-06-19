Труп в шасси: аэропорт принял рейс из Марокко с мертвым безбилетником в шасси

По предварительным данным, погибший — безбилетник, который попытался добраться до Туманного Альбиона в грузовом отсеке, не выдержав многочасового перелета. Такие «зайцы» нередко рискуют жизнью, цепляясь за стойки шасси, но перелет над морем и разреженный воздух на высоте почти всегда становятся смертельным приговором. Представитель аэропорта подтвердил факт ЧП и добавил, что персонал уже оказывает содействие следствию.

Сейчас выясняется личность мужчины, его возраст и гражданство. Марокканские власти пока не комментируют, кто и как мог пробраться на борт без билета. Полиция проверяет записи камер наблюдения в аэропорту вылета и опрашивает экипаж — заметили ли они что-то подозрительное перед взлетом. Для безопасности полетов случаи с «зайцами» в шасси считаются критическими, ведь мертвое тело может повредить механизмы выпуска колес.

Ранее мужчина едва не убил 16-летнюю школьницу за слово «нет».