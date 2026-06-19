Байопик о Майкле Джексоне собрал в российском прокате более 1,2 млрд рублей

Байопик о короле поп-музыки «Майкл» продолжает собирать рекордную кассу по всему миру. В России фильм, вышедший в прокат 28 мая, всего за три недели преодолел отметку в 1,2 млрд рублей, сообщает Афиша Daily. Таких показателей картина добилась, уступая в российском чарте только отечественной комедии «Холоп 3».

Мировые сборы фильма тем временем превысили $935 млн. Это позволило «Майклу» стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории, обойдя предыдущего рекордсмена — «Богемскую рапсодию» ($911 млн).

Среди всех биографических художественных фильмов картина занимает второе место, уступая только «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. При этом аналитики уверены, что фильм может стать самым кассовым биографическим фильмом в истории, если продолжит набирать обороты.

Особый интерес зрителей вызывает главный актер — Джафар Джексон, родной племянник Майкла Джексона, чье поразительное сходство с королем поп-музыки покорило публику. Фильм рассказывает о детстве и становлении Майкла Джексона в мировую звезду, его сложных отношениях с отцом и продюсерами, а также о записи культовых альбомов Off the Wall и Thriller.

При этом критики встретили картину прохладно, упрекая создателей в том, что они обошли стороной скандалы с обвинениями в адрес певца, а история обрывается на 1988 годе.

Примечательно, что «Майкл» сумел удержать лидерство в мировом прокате даже после выхода сиквела «Дьявол носит Prada-2». Фильм также стал самым кассовым проектом в истории студии Lionsgate.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати заявил о желании купить Bugatti покойного Майкла Джексона.