Тайком у зубров: пятнистые олени облюбовали кормушки в Приокско-Террасном заповеднике

В Приокско-Террасном заповеднике пятнистые олени стали частыми гостями Центрального зубрового питомника. Ловкие животные аккуратно делят территорию с могучими соседями и периодически меняют место обитания — при этом без единого конфликта. Корреспондент REGIONS узнал подробности этой необычной истории.

Гости из леса

В Серпухове, на территории знаменитого Приокско-Террасного заповедника, пятнистые олени давно перестали быть случайными посетителями. Их визиты в Центральный зубровый питомник стали настолько регулярными, что звери чувствуют себя там практически как дома.

Весной грациозные животные облюбовали загон зубра по кличке Мухомор — видимо, эта территория показалась им особенно привлекательной. Однако к лету олени сменили дислокацию и перебрались в самую западную часть питомника, поближе к быку Мураками. Похоже, там нашлись более уютные места для теплого сезона.

Дамы с характером

Среди постоянных гостей выделяются две очаровательные самки. Одна из них уже успела обновить гардероб: перелиняла так эффектно, что выглядит как модель на показе осенней коллекции. Вторая, видимо, решила не торопиться — пока щеголяет в старом наряде.

Мирное соседство

Конфликтов с хозяевами территории не возникает. По словам специалиста отдела экологического просвещения заповедника Ирины Пушковой, зеленой пищи хватает всем обитателям.

«Олени ведут себя как дипломаты: вежливо ждут своей очереди к свежей траве. А вот к кормушкам подходят с особым шиком — тайком, когда никто не видит. Ведут себя как юные проказники, которые пробуют сладости из общей тарелки», — рассказывает Пушкова.

По наблюдениям специалиста, олени демонстрируют удивительное умение балансировать между осторожностью и любопытством. Они словно осознают, что излишнее внимание ни к чему, но при этом никогда не упускают возможности полакомиться. Примечательно, что зубры относятся к таким соседям с философским спокойствием, предпочитая мирное деление территории с этими грациозными животными любым другим вариантам.

Посетители заповедника часто с удивлением наблюдают картину, где пятнистые олени вольготно располагаются по соседству с могучими исполинами. Этот природный уголок служит наглядным примером гармоничного сосуществования. Главный секрет успеха оленей заключается в простой тактике: оставаться незамеченными и вовремя хватать свое.