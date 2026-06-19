Отказ невесты — нож в шею: мужчина едва не убил 16-летнюю школьницу за слово «нет»

Отказ в ответ на предложение руки и сердца стоил индийской школьнице удара ножом в шею — мужчина не вынес слова «нет» и решил расправиться с ней прямо на улице. Об этом сообщает The Times of India.

Все произошло возле населенного пункта Ваттаппара. Мужчина подошел к девушке, завязал разговор, а когда получил категоричный отказ, в считаные секунды выхватил нож и нанес удар в область шеи. Кровь хлестала фонтаном, но школьница осталась в сознании — прохожие вызвали скорую и полицию.

Нападавший попытался скрыться, но уже тем же вечером его вычислили и задержали. Сейчас он дает показания, а пострадавшая находится в местной больнице — врачи оценивают ее состояние как стабильное, угрозы жизни нет, хотя рана серьезная. Мотивом, по данным следствия, стала именно уязвленная гордость из-за отказа.

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