В Подмосковье ОГЭ по предметам по выбору в рамках основного периода написали более 10 тыс. школьников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, экзамены прошли 19 июня. Более 2,3 тыс. человек сдавали экзамен по географии, свыше 2,9 тыс. — по информатике, около 2,3 тыс. — по обществознанию. Еще 640 ребят написали экзамен по физике, 294 — по химии, 861 — по истории, 749 — по биологии.

Экзамены проходили в 152 пунктах проведения экзаменов. В организации были задействованы более 30 тыс. специалистов. Результаты экзаменов будут известны не позднее 1 июля.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников.