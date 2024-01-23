«Будут гнобить»: профсоюз обвинил РЖД в «рабовладельчестве» после инцидента с проводницей и котом Твиксом

Проводницу, высадившую кота Твикса из поезда в Кирове, временно отстранили от работы. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора РЖД на круглом столе по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, прошедшем в Госдуме. О том, насколько правомерно такое решение, и что за ним может последовать — в материале «Подмосковье сегодня».

Мы обратились в Межрегиональный профсоюз железнодорожников, чтобы прояснить ситуацию. Председатель организации Евгений Куликов утверждает, что в данном случае законных оснований для отстранения сотрудника от работы нет.

Настоящее самоуправство

«Приказа ФПК мы не видели и можем только догадываться, что они там удумали и написали, какие основания придумали — но законных оснований здесь нет. Это самое настоящее самоуправство», — отрезал Куликов.

Впрочем, ничего нового: глава профсоюза вспоминает, что такая политика проводится еще с 30-х годов прошлого столетия. В то время действительно была норма отстранения от работы, перевод на работу, которая оплачивается ниже. Однако сейчас таких норм наказаний и взысканий для работников железной дороги не существует.

«Есть несколько пунктов, по которым работодатель обязан отстранить работника, они прописаны в ст. 76 ТК РФ, и данная ситуация не попадает ни под один из них. Что будет дальше? Я так думаю, проводницу будут вынуждать уволиться по собственному желанию, будут гнобить. Грубо говоря, применять рабовладельческий способ взаимодействия хозяина со своим работником», — заявил эксперт.

Не всем понравится

По его словам, в этой ситуации полная вина лежит на сопровождающем лице, который вез кота Твикса в вагоне. Коту тяжело сидеть в переноске, поэтому сопровождающий и «отпустил его на вольные хлеба», уверен Куликов.

Теперь РЖД, возможно, ужесточит правила по перевозке домашних животных.

«Хотя и сейчас правила достаточно определены и заформализованны, но, тем не менее, где-то они смогут ввести дополнительные ограничения. Сейчас ответственность возлагается на самого перевозчика — и ужесточение со стороны РЖД вполне возможно. Вообще, далеко не каждому пассажиру, положа руку на сердце, понравится, если по вагону будет ходить животное вроде кошки или собаки, лаять, облизывать, выпрашивать еду — это просто несерьезно», — заключил глава профсоюза.

Отметим, что корреспондент «Подмосковье сегодня» направил в адрес РЖД официальный запрос, чтобы получить комментарий по поводу случившегося.