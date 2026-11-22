17-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд, дочь 42-летней актрисы Юлии Пересильд и 75-летнего режиссера Алексея Учителя, поделилась мнением о новом избраннике матери — кинооператоре Михаиле Милашине. Слова юной артистки приводит Super.

Напомним, о тайной свадьбе Пересильд и Милашина стало известно в конце сентября 2026-го года. 18 ноября Анна и Михаил впервые вместе появились на публике на премьере фильма «Тайный город».

«Миша — чудеснейший, прекрасный человек. Я невероятно счастлива за маму», — подчеркнула Анна.

Для Юлии Пересильд этот брак стал первым. До этого она больше десяти лет она состояла в отношениях с режиссером Учителем, от которого родила двух дочерей.

Известно, что в октябре 2022 года между Юлией и 38-летним актером Михаилом Тройником закрутился роман, но весной 2025 года они расстались.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Учитель появился с молодой возлюбленной на премьере фильма.