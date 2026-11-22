Валерий Овчинников сравнил реакцию европейских стран на возможное возвращение российских спортсменов с недовольством Норвегии. При этом решение о допуске российских команд к международным турнирам по-прежнему вызывает споры. Об этом сообщает RT на русском.

Овчинников оценил реакцию европейских стран

Российский спортивный специалист Валерий Овчинников высказался о позиции ряда европейских государств относительно возможного возвращения российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. По его оценке, перспектива участия представителей России в крупных соревнованиях вызывает заметное недовольство за рубежом.

В частности, сопротивление возвращению российских атлетов демонстрируют европейские страны, которые выступают против присутствия национальной сборной на взрослом чемпионате мира по хоккею 2027 года.

IIHF не допустила российскую молодежную сборную к чемпионату мира

15 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что российская молодежная команда не сможет выступить на предстоящем чемпионате мира. Причиной стало решение канадских властей, запретивших въезд российских спортсменов на территорию страны.

При этом ранее появились юридические основания для пересмотра ограничений. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить российским командам возможность участия в международных турнирах.

Однако решение арбитража пока не привело к полноценному возвращению российских хоккеистов на мировую спортивную арену. Дополнительным препятствием остается позиция отдельных государств, не поддерживающих допуск сборной России к крупным международным соревнованиям.