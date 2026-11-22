42-летний принц Гарри стал гостем британской телепередачи This Morning и рассказал, как его дети привыкают к жизни в Великобритании.

По словам Гарри, у семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет появилось британское произношение. Более того, отметил принц, школьная форма пошла детям на пользу.

«Их уверенность буквально выросла до небес с тех пор, как они начали учиться в британской школе. И это действительно приятно», —сказал он.

Гарри также добавил, что Арчи и Лилибет постепенно привыкают к местным традициям. По его словам, школьные друзья детей помогают им осваивать правильное произношение. Гарри с улыбкой отметил, что его дочь уже научилась мастерски передразнивать маму — Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри вместе с семьей вернулся в Великобританию в августе 2026 года после шести лет жизни в США. Пара хочет, чтобы их дети получили британское образование и были ближе к родным и друзьям.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию.