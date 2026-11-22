Ушел из жизни писатель и сценарист Альберт Иванов. Ему было 88 лет, сообщило РИА Новости.

Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области. В 1960 году окончил Воронежский государственный университет, а в 1967 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1966 года он был членом Союза писателей СССР и работал редактором на киностудии «Мосфильм».

Альберт Борисович известен как автор сказок о Хоме и Суслике, в том числе сказки «Приключения Хомы». По его сценариям сняты мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Веселая карусель», «Раз — горох, два — горох», «Хитрая ворона» и другие.

Также Иванов писал сценарии для художественных фильмов, среди которых «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве», «Поговорим, брат…».

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