Девочка убеждает мать расширить конюшню и обещает в ответ не просить подарков до 18 лет.

«Это последний подарок. У меня будет еще лучше обучение, я целый день буду заниматься, и у меня будет еще больше опыта», — обратилась девочка к матери.

Сама Виктория пока не ответила на просьбу дочери. Звезда отметила, что семья и так несет большие расходы: нужно содержать первую лошадь, арендовать место в конюшне и оплачивать спортивную страховку.

У Анджелины есть собственная лошадь — конь по кличке Кинкибой, которого ей подарили минувшим летом. Девочка начала увлекаться верховой ездой еще в дошкольном возрасте. Долгое время она тренировалась на арендованных лошадях в конных клубах Монако и Франции.

Ранее телеведущая Виктория Боня вышла на связь в слезах из-за кошки.