Старшая дочь певицы Натальи Ионовой (более известной как Глюкоза), 19-летняя Лидия Чистякова, которая выступает под псевдонимом Рэй, откровенно рассказала о финансовых трудностях своего бойфренда.

В комментарии VOICE девушка призналась, что ее парень иногда крадет для нее цветы.

«Он покупает мне пряжу и покупает мне цветы, но если нет финансов, то он крадет цветы для меня. С клумб, не из магазина», — отметила Лидия.

В этом году девушка выпустила альбом «Сказки яблочных людей», который назвала своей самой любимой работой. Она отметила, что вложила в этот альбом много сил и эмоций.

Напомним, у 40-летней Глюкозы и ее мужа, 54-летнего бизнесмена Александра Чистякова, две дочери. Старшая — родилась в 2007 году, и пошла по стопам матери. Младшая дочь, которая появилась на свет в 2011 году, напротив, предпочитает избегать повышенного внимания публики.

Ранее экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева высказалась о слухах про поступление дочери «по блату» в ГИТИС.