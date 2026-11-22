36-летняя певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала о состоянии своей 31-летней сестры Марии Шурочкиной, которая получила сильные ожоги во время пожара в московской квартире.

В комментарии VOICE артистка отметила, что ее сестра уже находится в палате, и ей стало немного лучше. Нюша отметила, что близкие внимательно следят за ее состоянием и надеются на восстановление. Нюша также призналась, что Мария пока не готова говорить о пожаре.

«Я понимаю, что ей нужно дать время. Есть разные стадии... Ей предлагают помощь психолога. Мария пока не соглашается. Я думаю, что просто должно пройти еще немного времени», — отметила певица.

Напомним, инцидент произошел 8 ноября. В этот день Шурочкина пыталась заправить биокамин в своей квартире специальной жидкостью, пары которой вспыхнули и вызвали пожар. Девушка сама потушила огонь, выбежала в коридор и постучала соседям, которые и вызвали пожарных. После случившегося Марию госпитализировали с сильными ожогами.

Ранее певица Нюша раскрыла подробности состояния сестры.