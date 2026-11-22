Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком в документальном фильме «Исцеление», передает MK.RU.

44-летняя Кейт сообщила, что приняла участие в благотворительном испытании, в ходе которого за 24 часа посетила три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса. Вырученные средства предназначены фонду при лондонской королевской больнице Марсден, где принцесса проходила лечение.

Миддлтон рассказала, что болезнь меняет тело и влияет на человека физически. Однако, по ее словам, есть и более глубокие внутренние изменения. При этом принцесса не стала звонить в колокол по окончании испытания — символом исцеления для нее стало само восхождение.

«Исцеление представляет собой процесс, в ходе которого необходимо заново установить контакт с ранее хорошо знакомыми вещами, а также вернуть себе надежду и ощущение радости, даже когда будущее остается неясным», — отметила Кейт.

Напомним, о диагнозе принцессы Уэльской стало известно в 2024 году. Спустя год лечения она объявила о выходе в ремиссию и вернулась к королевским обязанностям.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон приехала в детский центр помощи в строительной каске.