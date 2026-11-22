43-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова поделилась откровениями о своих привычках и предпочтениях, пишет VOICE.

Артистка призналась, что ненавидит вставать рано утром и любит спать нагишом. По словам Рудовой, ей также не нравится путешествовать в одиночестве, а в свободное время она подолгу смотрит короткие видео в социальных сетях.

Кроме того, Наталья сообщила, что иногда использует нецензурную речь. Еще она рассказала, что ей хочется прокрадываться ночью к холодильнику, но в этом актриса себя сдерживает.

Рудова отметила, что не создает фейковые аккаунты в социальных сетях, не удаляет посты с бывшими и не делает интимных фотографий. При этом в ее профиле много откровенных снимков.

Наталья Рудова получила широкую известность благодаря роли Татьяны Бариновой в мелодраме «Татьянин день» и образу заведующей кафедрой в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

Окончив Ивановское областное училище культуры, она переехала в Москву, где начинала карьеру с работы фотомоделью и эпизодических съемок, а со временем вошла в число востребованных медийных персон.

Помимо работы в кино и сериалах, Рудова активно развивает личный блог и регулярно участвует в крупных телевизионных реалити-шоу, включая «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае» и «Мастер игры».

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