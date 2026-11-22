В Риме на 89-м году жизни скончался Паоло Булгари — бывший председатель совета директоров ювелирной компании Bulgari и внук ее основателя, сообщает издание Il Sole 24 ore.

Паоло родился 8 октября 1937 года. Его дед Сотирио Булгари в 1884 году открыл в Риме первую мастерскую, с которой началась история знаменитого ювелирного дома.

В 1980-х годах Булгари занял пост председателя совета директоров. В тот период компания начала выпускать не только украшения, но и часы, аксессуары, изделия из кожи и парфюмерию. Международное расширение марки стартовало еще в 1970-х: магазины открылись в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

В 2013 году Паоло и его брат Никола попали под расследование по делу об уклонении от уплаты налогов. Братья отрицали обвинения, но в апреле 2018 года римский суд их оправдал и постановил вернуть изъятое имущество.

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